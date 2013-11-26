جمعية أيتام المدينة تؤهلهم في مهارات اختبارات «قياس»

نظمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة لأبنائها من طلاب الصف الثاني ثانوي والثالث ثانوي برنامج التهيئة والتدريب لاختبارات قياس قدرات العامة لطلاب المرحلة الثانوية والتي ينفذها المركز الوطني للقياس والتقويم.

وأوضح أمين عام الجمعية عبدالمحسن الحربي بأن البرنامج التدريبي هدف لرفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى الطلاب المختبرين قبل دخول الاختبار الفعلي، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي تناول المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية والاختبارات التجريبية، مبيناً بأن الجمعية سعت للمساهمة في لتطوير مهارات الطلاب وحسن تعاملهم مع اختبارات قياس القدرات العامة وتطوير مهاراتهم في الحل والتحكم بالوقت.

وأضاف الحربي بأن البرنامج استعرض طريقة التسجيل في هذه الاختبارات وآليات تعبئة بيانات الاختبار وطريقة وأقسام الاختبار واستراتيجيات الحل مع استعرض أمثلة على أسئلة اختبار القدرات الكمي واللفظي، وفنون التحكم في الوقت المتاح، كما تناولت الدورة التهيئة النفسية لاختبار القياس وإكساب الطالب الثقة بالنفس والتنشيط الذهني للطالب والتدريب على فنيات التعامل مع الاختبار.

وأشار الحربي بأن البرنامج التدريبي هدف لرفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى أبناء الجمعية قبيل دخولهم الاختبار الفعلي، كما تم الإجابة على استفساراتهم خلال اللقاء.

يُشار إلى أن جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة ترعى أكثر من أربعة آلاف يتيم ويتيمة رعاية معيشية وصحية وتربوية وتعليمية، وتسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى في العناية بأيتام المدينة في كافة حاجاتهم المعيشية والنفسية والتعليمية والتربوية.