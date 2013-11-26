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هيكل جديد لحملة "تمرد" بكفر الشيخ

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هيكل جديد لحملة "تمرد" بكفر الشيخ هيكل جديد لحملة "تمرد" بكفر الشيخ

قال جمعة خطاب، المنسق العام والمتحدث الرسمى لحملة "تمرد" بكفر الشيخ، إن الحملة عقدت مساء أمس الاثنين اجتماعًا ضم معظم ممثلى مراكز محافظة كفر الشيخ للهيكلة الجديدة لتمرد بالمحافظة، وتوضيح خطة عمل المرحلة القادمة بما يخدم مواطنى كفر الشيخ.

وأضاف خطاب أن الهيكلة كالتالى؛ أولاً المكتب السياسى: جمعة خطاب منسقا عاما ومتحدثا رسميا للحملة، ومحمد أبو سمرة مسئول الإعلام والاتصال السياسى، الدكتور أحمد عبد الفتاح فرج، مسئول التثقيف السياسى والتخطيط المستقبلى، بثينة بدوى، مسئولة العمل الجماهيرى، أحمد بديع شعبان، مسئول التواصل الإلكترونى والتصميم محمد عبدالحميد مسئول الشباب والفكر.

أما المكتب التنفيذى العام يضم أعضاء المكتب السياسى ومسئولى المراكز: مركز البرلس ومدينة بلطيم سماح لويزو، ومركز بيلا أحمد صابر ومحمد سويلم وسيد الجندى، ومركز الحامول عمرو السيد وسعد أحمد سعد، أما مركزسيدى سالم أحمد على وأحمد حمدى وأحمد أبوالمكارم، ومركز ومدينة فوه جابر العربى ومصطفى الحمادى وإسلام ضيف وشريف عوض والدكتور أحمد أبوالسعد، أما مركز الرياض الدكتور فتحى حسانين، ومركز ومدينة دسوق محمد عماد والحسينى شاهين ومصطفى السبعاوى ومحمد العنتبلى ويوسف الداودى والصحفى شريف العقدة ومتولى القليوبى وعمرو نورالدين وجمعة خطاب الدكتور محمد دوير وزينب حشيش وسعاد الملاح ومصطفى عامر وهشام الزغبى، وجار استكمال المكاتب التنفيذية فى كل مركز تم إعلانه.

جدير بالذكر أن حملة تمرد أعلنت عن حلها قبل أسبوعين لإعادة تشكيلها، ورفض المندسين الذين تم اكتشافهم ضمن حملة تطهير قام بها قيادات الحملة بالمحافظة.

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مصر 365