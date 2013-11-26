جنان الإماراتية تغير سياسة الاستثمار فى مصر لزراعة القمح

قالت شركة جنان الإماراتية للاستثمار الزراعى إنها غيرت سياستها للاستثمار فى مصر باتجاه زراعة القمح بدلا من علف الماشية فقط.

وأضافت الشركة التى تملك استثمارات زراعية من أسبانيا إلى أثيوبيا أنها غيرت سياسة لأسباب منها أنها تكبدت خسائر فى مصر وأيضا بناء على نصيحة من حكومة أبوظبى.

وقال محمد العتيبة رئيس مجلس إدارة الشركة "نصحتنا حكومة أبوظبى بأننا يجب أن نكون جزءا من الأمن الغذائى لمصر وهذا هو السبب فى أننا بدأنا زراعة القمح هناك بالفعل.

واشترت الشركة 160 ألف فدان فى منطقة شرق العوينات وفى محافظة المنيا فى جنوب مصر منذ 2007، وقال العتيبة "كنا نتكبد خسائر متكررة".

وأضاف "نعتبر مصر مثل بلدنا. نحن أخوة لكننا كنا نخضع للضرائب وهذا كان ينال من أرباحنا ولذا تكبدنا خسائر"، وذكر العتيبة مشكلات تواجه الشركة فى الحصول على إمدادات الديزل فى مصر لتشغيل آلاتها وهو ما تسبب فى تباطؤ العمليات.

وقال: "بعد الثورة زاد الوضع سوءا، حدث كثير من الاضرابات وزادت صعوبة إيجاد عمال" فى إشارة إلى الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011، وأضاف "الوضع أكثر استقرارا الآن لكننا قررنا بيع كل الإنتاج داخل مصر وبذلك لن ندفع ضريبة التصدير".

وشرعت جنان فى زراعة نحو عشرة آلاف فدان قمحا فى شرق العوينات وتتطلع لزراعة 30 ألف فدان أخرى العام القادم، ومصر أكبر مستورد للقمح فى العالم ومن المتوقع أن تنتج نحو 8.1 مليون إلى 8.3 مليون طن فى موسم 2014-2015.

تأسست جنان فى 2005 وتعمل عن كثب مع حكومة أبوظبى لدعم الأمن الغذائى للإمارات التى تستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

وتملك الشركة استثمارات غذائية فى الولايات المتحدة وأسبانيا والسودان وأثيوبيا ومصر وتعمل بشكل أساسى فى إنتاج علف الماشية إلى جانب الأرز والقمح والذرة.