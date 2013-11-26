وست بروميتش يتعادل مع أستون فيلا في دربي مثير

لندن، (إفي): قلب أستون فيلا تأخره بهدفين في الشوط الاول أمام مضيفه وست بروميتش البيون وأدرك تعادلا مثيرا في دربي وسط إنجلترا بهدفين لمثلها في ختام الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع كلا الفريقين رصيديهما إلى 15 نقطة في البرييمير ليج مع سوانزي سيتي، ليبقى صراع المراكز دائر في وسط الجدول.

تقدم الايرلندي شين لونج بهدف أول مبكر في الدقيقة الثالثة في ملعب ذا هاوثورنس من تسديدة رائعة بيسراه تابع بها كرة طولية ليراوغ الدفاع بيمينه قبل أن يوجه كرته مباشرة نحو الشباك.

واستغل لونج الخطأ الدفاعي للضيوف لينفرد بسرعته أمام المرمى ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11.

لكن فشل وست بروميتش في الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني، حيث قلص المغربي كريم الأحمدي النتيجة من متابعة لكرة طائشة داخل المنطقة سددها مباشرة بيمناه داخل المنطقة في الدقيقة 67.

وأدرك اشلي ويستوود لاعب وسط أستون فيلا التعادل قبل نهاية المباراة بربع الساعة من تسديدة رائعة بيمناه خارج المنطقة ليخطف نقطة التعادل.