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رئيسة وزراء تايلاند: احتلال المباني الحكومية يهدد استقرار البلاد

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رئيسة وزراء تايلاند: احتلال المباني الحكومية يهدد استقرار البلاد رئيسة وزراء تايلاند: احتلال المباني الحكومية يهدد استقرار البلاد

شينجلوك شيناوترا

 

قالت رئيسة وزراء تايلاند، ينجلوك شيناواترا، الإثنين، إن احتلال المتظاهرين للمباني الحكومية، يهدد استقرار البلاد.

وبحسب وكالة رويترز أضافت « شيناواترا»، في كلمة بثها التليفزيون: «تصرفات المحتجين الذين سيطروا على وزارة المالية، ووزارة الخارجية، وإدارة العلاقات العامة لمنع الموظفين الحكوميين من ممارسة عملهم تهدد استقرار ».

وأكدت أن القانون سيطبق في إقليم «ساموت براكارن»، حيث يوجد مطار بانكوك الرئيسي، لكن الحكومة لن تستخدم القوة مع المحتجين الذين يحتلون مباني حكومية، وحثت موظفي الحكومة على مواصلة العمل على الرغم من الاحتجاجات.

يذكر أن عشرات الآلاف من المتظاهرين التايلانديين كانوا قد تدفقوا إلى شوارع «بانكوك»، وشاركت شقيقة رئيس وزراء تايلاند، ينجلوك شينافاترا، الذي أطيح به بانقلاب، فى المظاهرات، التى جابت الشوارع، وقام مئات من المتظاهرين باقتحام الباحة الرئيسية لوزارة المالية.

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