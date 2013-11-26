"Sarilumab" أمل جديد لعلاج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى

أمل جديد للملايين من مرضى التهاب المفاصل حول العالم، وفرص جديدة للشفاء، كشف عنها مؤخراً أحد مصممى الأدوية بشركة سانوفى "Sanofi " للمستحضرات الصيدلية، حيث تمكن من تطوير علاج واعد جديد ما زال فى طور الأبحاث، لعلاج مرض التهاب المفاصل الروماتويدى، ويعرف هذا العقار باسم "Sarilumab "، ويعمل عن طريق تثبيط أحد البروتينات الشائعة المسببة للالتهابات ويعرف باسم "interleukin 6".

ويوجد هذا العقار الجديد فى صورة حُقن، يحصل عليها المريض كل أسبوعين، حيث تُساهم فى إبطاء تطور المرض الالتهابى المزمن، والذى لا يوجد له علاج نهائى حتى الآن، كما يساهم فى الحد من الالتهابات وتعزيز قدرة المفاصل على الحركة، وتحسين حالة المرض بشكل عام.

وخضع 1200 مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدى للتجارب الإكلينيكية، واستمرت الأبحاث لمدة عام، حصلوا خلالها على 200 مجم من عقار "Sarilumba " فى صورة حُقن كل أسبوعين، وأظهروا تحسنا بنسبة 66% فى أعراض المرض عقب 6 أشهر من العلاج، وقلت النسبة لـ58% بين الأشخاص الذين حصلوا على 150 مجم من العقار.

وعلق المتحدث باسم الجمعية الوطنية لالتهاب المفاصل الروماتويدى " NRAS" على هذه النتائج، مشيراً إلى أن هذا العقار إذا نجح فى أن يكون خياراً علاجياً جديداً سوف يساهم فى تحسين نمط حياة المرضى والقضاء على معاناتهم، ويُعتبر حينها تطوراً إيجابياً رائعاً للغاية.

ومن أبرز الآثار الجانبية المتعلقة بهذا العقار الواعد، أنه يتسبب فى رفع مستويات الكولسترول الضار "ldl" بالدم، كما يرفع خطر حدوث الإصابات الميكروبية، ويُتوقع أن يصبح متاحاً فى أسواق الدواء خلال 10 سنوات حال الموافقة عليه.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من نوفمبر الجارى.