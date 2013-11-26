فصل 14 طالبا بهندسة منوف 15 يوما لقيامهم بمسيرة بـ”الدفوف”

أصدر الدكتور سعيد الحلفاوى عميد كلية الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية قرارا بفصل 14 طالبا ينتمون لجماعة الإخوان بالكلية لمدة 15 يوم لقيامهم بمسيرة مناهضة للقوات المسلحة والشرطة داخل الكلية مستخدمين “الدفوف” ومكبرات الصوتمما أدى لتعطيل سير الدراسة والخروج عن القيم الجامعية والإخلال بالأمن العام للكلية .

وأوضح عميد الكلية أن معاقبة الطلاب ليس على تنظيهم المسيرة ولكن لشكوى أعضاء هيئة التدريس من أصوات المسيرة وإضرارهم لإنهاء المحاضرات بسبب أصوات الدفوف وهتافات الطلاب مشيرا إلى أن العقوبة طبقا للقانون ومواد 124 و126 و127 من قانون تنظيم الجامعات حسبما ذكر القرار.

وشمل قرار الفصل 14 طالب وهم “احمد خالد توفيق شاهين اعدادى , انس مجدي كامل بالفرقة الأولى , إسماعيل محمد إسماعيل بالفرقة الأولى , فوزي خالد محمد غانم الفرقة الأولى , صهيب محمود السيد دياب الفرقة الأولى , محمد إبراهيم الفرقة الثانية , مصطفى محمد خلاف الفرقة الثانية , حذيفة ناجى موسى عمران الفرقة الثانية , احمد حلمى حافظ موسى الفرقة الثانية , احمد عبد التواب على الزغبى الفرقة الثانية , معاذ عبد الله عبد الستار الفرقة الثانية , بلال حسين سيد سليمان الفرقة الثالثة , عبد الباقي شحاتة السيد الفرقة الثالثة , وعمر كريم عبد اللطيف الفرقة الثالثة ” وتحويلهم لتحقيق وإخطار أولياء أمورهم بنتيجة التحقيق.