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Marc Anthony يحصد جائزة "Record" في Latin Grammy Awards

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Marc Anthony يحصد جائزة "Record" في Latin Grammy Awards Marc Anthony يحصد جائزة "Record" في Latin Grammy Awards

جمع حفل توزيع جوائز 2013 Latin Grammy Awards بدورته الـ14 في لاس فيغاس عدداً كبيراً من نجوم الغناء.
وقد حصل النجم Marc Anthony على جائزة "Record" عن أغنيته "Vivir Mi Vida"، كما قدّم عرضاً مميزاً خلال الحفل.
وحصل Draco Rosa بدوره على جائزة ألبوم العام عن ألبومه "Vida"، فيما حصد Carlos Vives جائزة أغنية العام عن أغنيته "Volvi A Nacer"، التي أهداها إلى جميع أطفال أمريكا اللاتينية وموطنه كولومبيا، حسب ما ذكر موقع "dailymail".
بدورها، فازت Gaby Moreno بجائزة أفضل مطربة صاعدة.
وقد كان من بين الحضور العديد من النجوم الآخرين الذين حصلوا على جوائز، فيما قدّم بعضهم وصلات غناء، مثل Ricky Martin وEnrique Iglesias الذي غنّى أغنية "I Like It"، و Pitbull الذي كان لحضوره وقع خاصّ على الحضور.

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سيدتي