ما الذي يخشاه الأهلي في جوانزو؟

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي عن نقاط القوة التي اكتشفها في جوانزو الصيني خلال مشاهدة مبارياته السابقة.

ويلتقي الأهلي مع جوانزو الصيني بطل آسيا في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.

وقال سليمان لـFilGoal.com "المباريات التي شاهدناها للفريق تؤكد امتلاكه لعنصر السرعة بشكل كبير جدا".

وتابع "معظم لاعبي الفريق يمتلكون سرعات كبيرة كما أن لديهم ميزة أخرى هي امتلاك المهارة في النصف الأمامي حيث يضم الفريق ثلاثي من أمريكا الجنوبية".

ويلعب الثنائي البرازيلي إليكسون ومويركي في خط هجوم جوانزو وخلفهم صانع الألعاب الأرجنتيني كونكا.

وأضاف سليمان "يعتمدون أيضا على الكرات العرضية الأرضية السريعة، لذلك بدأت في تدريب حراس المرمى على التعامل مع هذه الكرات".