بالفيديو .. ماذا فعل رجال مصر في أوروبا هذا الأسبوع؟

في أسبوع لم يشهد نجاح أي محترف مصري بالخارج في إحراز أي أهداف، كان محمد صلاح الأقرب للتسجيل عندما اصطدمت تسديدته اليسارية بالعارضة في فوز بازل 4-1 ضد ثون في الدوري السويسري.

و على الرغم من حلوله كبديل في الدقيقة 67، إلا أن أن صلاح نجح في صناعة هدف بازل الرابع الذي سجله ستيفان أندرست على مرتين.

محمد النني أيضاً كان له دور في فوز بازل حينما ساهم في صناعة الهدف الأول في مباراة شهدت مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة.

بعكس مواطنيه في سويسرا، ظل محمود عبد المنعم ''كهربا'' على دكة البدلاء طوال المباراة في فوز لوزيرن 3-1 على سانت جالين.

محمد ناجي ''جدو'' سجل أول ظهور رسمي له في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما حل بديلا في الدقيقة 77 في هزيمة هال سيتي 1-0 ضد كريستال بالاس.

برغم من تلقي فريقه الهدف بعد خمس دقائق فقط بعد دخوله لأرض الملعب، إلا أن جدو كاد أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع قبل أن ينقذ مدافع بالاس الكرة من على خط المرمى.

زميل جدو أحمد المحمدي شارك في المباراة كاملة حيث شهد اللقاء حصوله على إنذار في نهاية الشوط الأول.

في البرتغال، لعب أحمد حسن ''كوكا'' 72 دقيقة في هزيمة ريو آفي 2-0 ضد استوريل في مباراة شهدت تلقيه إنذار في شوطه الأول.

وغاب على غزال عن تعادل ناسيونال ماديرا الثمين 1-1 على أرض العملاق بورتو لتلقيه كارت أحمر في المباراة السابقة ضد اولهاننسي في الدوري البرتغالي.

في بلجيكا، ساهم حسام غالي في فوز ليرس المبهر 4-2 على أرض سيركل بروج عندما حول مدافع الفريق المضيف كرة عرضية عليها بصمة غالي.

بعكس غالي الذي شارك في المباراه كاملة، شهد أحمد سمير فرج و أحمد ياسر فوز فريقهم من على دكة البدلاء.