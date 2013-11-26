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ملف - مؤتمر الأهلي لكأس العالم للأندية

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ملف - مؤتمر الأهلي لكأس العالم للأندية ملف - مؤتمر الأهلي لكأس العالم للأندية

أقام الأهلي مؤتمرا صحفيا خصصه النادي الأحمر للحديث عن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل بالمغرب.

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ويجمع FilGoal.com ما قاله مدرب الأهلي ولاعبيه والمسؤولين.

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