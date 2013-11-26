ملف - مؤتمر الأهلي لكأس العالم للأندية

أقام الأهلي مؤتمرا صحفيا خصصه النادي الأحمر للحديث عن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل بالمغرب.
ويجمع FilGoal.com ما قاله مدرب الأهلي ولاعبيه والمسؤولين.
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