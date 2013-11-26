أنشيلوتي: لا أحد يتكلم عن مورينيو في ريال مدريد

لندن، (إفي): كشف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن أن كل من في النادي لا يتحدثون عن حقبة سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو مع الملكي وبالأخص الموسم الماضي.

وقال أنشيلوتي في حوار نشرته جريدة (ذي تايمز) الإنجليزية اليوم "لا يتم الحديث في النادي عن أي شيء يتعلق بما حدث الموسم الماضي مع مورينيو وأنا أيضا لا أسأل".

وصرح المدرب "الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال ليس أمرا سيئا، ولكنه ليس جيدا بالدرجة الكافية لبعض الأندية"، في اشارة لتأهل الريال ثلاث مرات لهذه المرحلة مع مورينيو.

وأضاف المدير الفني "فكرتي تعتمد على الفوز مع تقديم كرة قدم رائعة، الجماهير في إسبانيا لا تنظر فقط للنتيجة ولكن كيف تلعب، على الريال الفوز بأسلوب جيد، الانتصارات وحدها ليست كافية، على سبيل المثال فابيو كابيلو تمت اقالته عقب التتويج بالليجا".

وأردف أنشيلوتي "تتويج الريال بدوري الأبطال للمرة العاشرة لا يمثل هوسا بالنسبة لي، بل دافع كبير، الأمر هام جدا بالنسبة للنادي، آخر نهائي دوري أبطال خاضه ريال مدريد كان في 2002 ، لنادي بحجم الريال هذا ليس أمرا جيدا".

وعن رأيه في مستوى البريمير حاليا أعرب المدرب عن اعجابه بمانشستر سيتي حيث قال "الاتزان كبير بين كل الفرق، ولكن أرى أن مانشستر سيتي أفضلها، أرسنال يقوم بالأمور بصورة جيدة، وإن كنا ساعدناه كثيرا، على أرسين فينجر دعوتنا للغذاء بعد بيع (الألماني مسعود) أوزيل له".

وبخصوص مسألة التخلي عن أوزيل لصالح المدفعجية قبل انطلاق الموسم في صفقة تقدر قيمتها بـ45 مليون يورو قال "لقد كان قراري، حينما تعاقدنا مع (جاريث) بيل كان من الصعب ايجاد مكان لأوزيل وهو في حاجة للعب، لذا تمت الصفقة".