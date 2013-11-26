محمد بن زايد: حريصون على علاقاتنا مع الدول الصديقة

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس سموه في قصر البحر بأبوظبي، الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا لحضور مؤتمر الشراكة والتنمية والاستثمار في جمهورية غينيا الذي نظمته مؤخرا وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي إطار آخر، استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس سموه في قصر البحر، وفداً باكستانياً برئاسة شهباز شريف رئيس حكومة إقليم البنجاب ومبعوث رئيس الوزراء الباكستاني الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بزيارة الوفد الباكستاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية تعزيزها وتنميتها بما يحقق المزيد من تطلعات البلدين والشعبين الصديقين نحو آفاق أوسع من التنمية والتطور في مختلف القطاعات التي تخدم الجانبين.

وبحث سمو ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الغيني الفا كوندي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تنمية علاقاتها مع البلدان الصديقة والتعاون معها في مختلف المجالات بما يؤدي الى مزيد من دعم العلاقات وتعزيز العمل المشترك. وتناول اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأهمية دعمها وتنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

شراكات

من جانبه اعرب رئيس جمهورية غينيا عن تقديره لاهتمام دولة الإمارات في دعم وتطوير اقتصاد غينيا من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات التي تنظمها الإمارات ومن ضمنها المؤتمر الذي عقد في أبوظبي من اجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مرحباً بإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة. وأكد اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة التنموية لدولة الإمارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

توجيهات

وخلال استقبال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفداً باكستانياً أكد سموه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم ومساندة باكستان في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية تأتي في اطار تميز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإيماناً من دولة الإمارات بأهمية التضامن مع الدول الصديقة ومساعدتها في مواجهة التحديات التنموية المختلفة.

حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وضم الوفد الباكستاني طارق فاطمي مساعد رئيس الوزراء للشؤون الخارجية وجليل جيلاني وكيل وزارة الخارجية وعدداً من المسؤولين الباكستانيين.

مواقف

وجه الوفد الباكستاني الشكر لدولة الإمارات على مواقفها الإنسانية تجاه الشعب الباكستاني المتمثل في المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وغيره من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المنكوبين والمتضررين من الكوارث الطبيعية إضافة الى المبادرات المختلفة التي تقدمها دولة الإمارات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية في القرى والمناطق الباكستانية.