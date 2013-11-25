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تناول الأسبرين فى حالة الإصابة بقرحة المعدة يسبب نزيفا داخليا

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تناول الأسبرين فى حالة الإصابة بقرحة المعدة يسبب نزيفا داخليا تناول الأسبرين فى حالة الإصابة بقرحة المعدة يسبب نزيفا داخليا

الأسبرين من المسكنات الشائعة والمتواجدة فى جميع البيوت المصرية، وعلى الرغم من أنه الأكثر شيوعا إلا أن له مخاطر كثيرة على صحة الإنسان فى حالة الإصابة ببعض الأمراض.

يقول الدكتور أحمد الشريف استشارى الحالات الحرجة والقلب بالقصر العينى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بجرعات صغيرة حتى يتم منع تجلط الصفائح الدموية وبالتالى تساعد فى عدم تجلط الدم، من الممكن أن يسبب الأسبرين حدوث مشاكل كثيرة للمريض إذا كان مصابا ببعض الأمراض التى تؤثر على صحة المريض فى حالة تناوله الأسبرين.

يوضح الطبيب أن هناك بعض الأمراض التى يجب عند تواجدها عدم تناول الأسبرين لأنه سيؤدى إلى حدوث مضاعفات كثيرة على صحة الإنسان ومن ضمن هذه الأمراض قرحة المعدة فعند تناول الأسبرين، تؤدى إلى حدوث نزيف داخلى والإصابة بالأنيميا، وعند الإصابة بنقص فى الصفائح الدموية يصاب الإنسان بنقص شديد فى الصفائح الدموية التى تعد خطرا على صحة الإنسان، مضيفا أن الأشخاص المصابين بطنين الأذن عند تناولهم الأسبرين يصابون بفقدان السمع عند وجود الاستعداد الوراثى.

كما يحذر "الشريف" بعض الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين كمسكن للآلام من تناول الأسبرين، فى وجود هذه الأمراض مثل الأنيميا الشديدة والنقص الشديد فى الصفائح الدموية وقرحة المعدة والحساسية.

يؤكد استشارى الحالات الحرجة والقلب بقصر العينى أن فى حالة الإصابة بجلطات الدم يسأل الطبيب المريض أولا، عن إصابته ببعض الأمراض التى تم ذكرها، وفى حالة الإصابة يقوم الطبيب بوصف أدوية أخرى لا تؤدى إلى حدوث مضاعفات مثل الأسبرين.

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مصر 365