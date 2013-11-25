أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه بإحدى الشقق بالاسكندرية يشتبه بعلاقتها بدعم مظاهرات الإخوان

Google+ Print
ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه بإحدى الشقق بالاسكندرية يشتبه بعلاقتها بدعم مظاهرات الإخوان ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه بإحدى الشقق بالاسكندرية يشتبه بعلاقتها بدعم مظاهرات الإخوان

تمكنت قوات الأمن بالاسكندرية من ضبط مبلغ 22 مليون جنيه في احدي الشقق بعد بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص مجهولين بتجميع مبالغ ملائم كبيرة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة باب شرقى وأوضح مصدر امنى انه بعرض المعلومات على اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندرية امر بسرعة مداهمة الشقة والوقوف على حقيقة تلك المبالغ .

توجه اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى برفقة المقدم هانى الوحش الى الشقة محل البلاغ وتم ضبط المبلغ مخبأ داخل دولاب حجرة النوم وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها للوقوف على مصدر تلك الأموال ومدى علاقتها بجماعة الاخوان المسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا