ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه بإحدى الشقق بالاسكندرية يشتبه بعلاقتها بدعم مظاهرات الإخوان

تمكنت قوات الأمن بالاسكندرية من ضبط مبلغ 22 مليون جنيه في احدي الشقق بعد بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص مجهولين بتجميع مبالغ ملائم كبيرة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة باب شرقى وأوضح مصدر امنى انه بعرض المعلومات على اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندرية امر بسرعة مداهمة الشقة والوقوف على حقيقة تلك المبالغ .

توجه اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى برفقة المقدم هانى الوحش الى الشقة محل البلاغ وتم ضبط المبلغ مخبأ داخل دولاب حجرة النوم وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها للوقوف على مصدر تلك الأموال ومدى علاقتها بجماعة الاخوان المسلمين.