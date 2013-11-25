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مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات مع أخرين بسوهاج‎

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مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات مع أخرين بسوهاج‎ مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات مع أخرين بسوهاج‎

استقبلت المستشفي التعليمي بسوهاج محمد جابر فراج سن 28 عامل مقيم ميدان العارف جثة هامدة اثر اصابته بكسر بالساعد الايسر وجرح قطعي بالراس وجرح رضي تهتكي بالوجه وتهشم بالاسنان ونزيف بالانف وسجحات وكدمات متفرقة بالجسم ادعاء تعدي من اخرين وبالفحص من قبل الجهات الامنية المختصة وسؤال جابر فراج سن 57 صاحب محل بقالة والد المتوفي اتهم كلا من محمود عثمان يوسف الدسوقي وشهرته حازم عثمان واحمد ابو اليزيد بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته التي اودت بحياته بجزيرة محروس باخميم وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتصرف.

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