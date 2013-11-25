مؤسسة"شباب بتحب مصر"تدافع عن ملكيتها لمشروع"اعرف محميتك"

أقامت مؤسسة شباب بتحب مصر مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، للتعريف بمشروعها "اعرف محميتك" وتوضيح اللبس المثار حول المشروع.

وبدأ رئيس المؤسسة أحمد فتحى كلمته التى ألقاها أمام المؤتمر بتعريف المشروع الذى يهدف إلى التعريف بالمحميات الطبيعية فى مصر وتوثيقها بالصوت والصورة، وعمل مسابقات لأفضل صورة إلى جانب تعريف المشاركين بالمحميات فى مصر.

وأضاف فتحى أن المؤسسة تقدمت بالمشروع إلى الوزارة منذ ما يزيد عن عشرة أشهر ولكن فوجئ بالوزارة تعلن فى بيان رسمى فى شهر أغسطس عن تنفيذ المشروع ونسبة إلى وحدة الشباب بالوزارة.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه يكن كل الاحترام والتقدير للدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة ومسئولى الوزارة باستثناء وحدة الشباب التى تقدم بشكوى رسمية ضدها.

واستكمل "رئيس المؤسسة" أنه وفريق عمل المؤسسة بذلوا الكثير من الجهد من أجل كتابة هذا المشروع فكلنا غير متخصصين فى البيئة ولكننا نحاول تقديم مصر بشكل جميل يساعدها على استعادة مكانتها ودعم السياحة البيئية.

وناشد فتحى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل من أجل الحفاظ على حقوق المؤسسة بوجه خاص والشباب بوجه عام "فنحن قد قمنا بثورة من أجل دولة القانون ومن أجل أن يحصل الشباب على حقوقهم فى المجتمع".