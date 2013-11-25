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بعد عبور الهلال .. النصر: نملك أفضل لاعبي الدوري السعودي

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بعد عبور الهلال .. النصر: نملك أفضل لاعبي الدوري السعودي بعد عبور الهلال .. النصر: نملك أفضل لاعبي الدوري السعودي

يعتقد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن الفوز الذي حققه فريقه على غريمه اللدود الهلال له أكثر من بعد إيجابي على الفريق.

وتغلب النصر على الهلال بهدفين لهدف لينتزع قمة دوري عبد اللطيف جميل السعودي في جولته العاشرة.

وقال بن تركي للصحفيين عقب المباراة : "سعادتي بهذا الفوز لم تكن بسبب استعادة الصدارة وحسب، لكن لأشياء اخرى، منها الضغوط التي يتعرض لها الفريق، فضلا عن ما حدث من الثلاثي البرازيلي قبل المباراة".

فقد ترك الثلاثي البرازيلي المحترف بالنصر، باستوس وألتون وإيفرتون معسكر الفريق قبل ساعات من المواجهة الجماهيرية للضغط على الإدارة والمطالبة بباقي مستحقاتهم.

وأضاف "أثبت النصر بهذا الفوز أنه يمتلك أفضل لاعبي الدوري السعودي".

وانتزع النصر الصدارة برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 22 نقطة في الوصافة.

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