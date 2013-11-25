أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بينتو: لست في حاجة لإثبات أنني حارس جيد

Google+ Print
بينتو: لست في حاجة لإثبات أنني حارس جيد بينتو: لست في حاجة لإثبات أنني حارس جيد

أمستردام، (إفي): اعتبر حارس برشلونة الإسباني خوسيه مانويل بينتو إنه ليس في حاجة لـ"اثبات أي شيء" وذلك قبل مواجهة أياكس الهولندي الثلاثاء بالجولة الخامسة بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقال بينتو في مؤتمر صحفي اليوم بخصوص الفرصة التي تمثلها اصابة الحارس الأساسي فيكتور فالديس بالنسبة له "أعتقد أنه ليس علي اثبات أنني حارس جيد أو أي شيء آخر، أنا سعيد لأنني سأستمتع بهذه المباريات".

وعما اذا ما كانت بطولة دوري الأبطال تحمل أهمية خاصة بالنسبة له أجاب "كل المبارايات تحمل أهمية خاصة سواء كانت في دوري الأبطال أو الليجا أو كأس الملك، كل المبارايات مهمة، وأحاول القيام بما أحبه وهو اللعب".

وحول رغبته الاستمرار في برشلونة العام المقبل رد" لم نتحدث حتى الآن بخصوص أي شيء، طالما كنت في مستوى جيد، أرغب في استمرار اللعب، لا أركز فيما قد يحدث غدا، تركيزي كله منصب على الوقت الحالي، مسألة التجديد منذ وصولي للبرسا تأتي بسبب التركيز في عملي".

ومن المعروف أن فالديز الحارس الأساسي لبرشلونة قرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري حيث يسعى البرسا للتعاقد مع حارس جديد أو اثنين ومن ضمن الأسماء المرشحة، حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني أندريه تير شتيجن والبلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي المعار لأتلتيكو مدريد الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع