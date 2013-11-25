بينتو: لست في حاجة لإثبات أنني حارس جيد

أمستردام، (إفي): اعتبر حارس برشلونة الإسباني خوسيه مانويل بينتو إنه ليس في حاجة لـ"اثبات أي شيء" وذلك قبل مواجهة أياكس الهولندي الثلاثاء بالجولة الخامسة بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقال بينتو في مؤتمر صحفي اليوم بخصوص الفرصة التي تمثلها اصابة الحارس الأساسي فيكتور فالديس بالنسبة له "أعتقد أنه ليس علي اثبات أنني حارس جيد أو أي شيء آخر، أنا سعيد لأنني سأستمتع بهذه المباريات".

وعما اذا ما كانت بطولة دوري الأبطال تحمل أهمية خاصة بالنسبة له أجاب "كل المبارايات تحمل أهمية خاصة سواء كانت في دوري الأبطال أو الليجا أو كأس الملك، كل المبارايات مهمة، وأحاول القيام بما أحبه وهو اللعب".

وحول رغبته الاستمرار في برشلونة العام المقبل رد" لم نتحدث حتى الآن بخصوص أي شيء، طالما كنت في مستوى جيد، أرغب في استمرار اللعب، لا أركز فيما قد يحدث غدا، تركيزي كله منصب على الوقت الحالي، مسألة التجديد منذ وصولي للبرسا تأتي بسبب التركيز في عملي".

ومن المعروف أن فالديز الحارس الأساسي لبرشلونة قرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري حيث يسعى البرسا للتعاقد مع حارس جديد أو اثنين ومن ضمن الأسماء المرشحة، حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني أندريه تير شتيجن والبلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي المعار لأتلتيكو مدريد الإسباني.