مخاطر الولادة الطبيعية بعد الخضوع للقيصرية

الكثير من النساء خلال هذه الأيام يلجأن إلى الولادة القيصرية لسهولتها وعدم الشعور فيها بالآلام مثل الولادة الطبيعية، لكن توجد الكثير من الحالات والإصابة ببعض الأمراض التى تستدعى إجراء ولادة قيصرية نظرا لخطورة الولادة الطبيعية على الأم.

يقول الدكتور علاء الغنام أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس أن هناك الكثير من الحالات والأمراض التى تصاب بها المرأة الحامل أثناء الحمل تستدعى الولادة القيصرية، بدلا من الولادة الطبيعية، ومنها كبر حجم الجنين وجود ضيق فى الحوض عند الأم ، الإصابة بمرض السكر وضغط الدم والذئبة الحمراء، وارتفاع ضغط الدم، ففى هذه الحالات تكون الولادة الطبيعية خطرا على صحة الأم.

يضيف "علاء" أنه بعد الخضوع لإجراء عمليتين ولادة قيصرية، لا يمكن إجراء ولادة طبيعية، لأن لها الكثير من المخاطر على صحة الأم وتؤدى إلى حدوث انفجار فى الرحم عند الأم والتهابات فى جدار الرحم.