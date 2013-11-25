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النصر يصعق الهلال في الوقت القاتل

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النصر يصعق الهلال في الوقت القاتل النصر يصعق الهلال في الوقت القاتل

عاد النصر لصدارة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين بعدما فاز على غريمه اللدود الهلال 2-1 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة يوم الاثنين.

وافتتح محمد السهلاوي التسجيل للنصر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل ناصر الشمراني هدف التعادل للهلال في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أحرز السهلاوي هدف الفوز للعالمي من ركلة جزاء.

وحقق النصر االفوز رغم أن لاعبوه البرازيليون الثلاثة تركوا معسكر الفريق قبل المباراة بساعات للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وانتزع النصر الصدارة برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 22 نقطة في الوصافة.

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