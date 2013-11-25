بالفيديو .. فرصة طارق السعيد أمام المغرب

بحث FilGoal.com كثيرا عن فرصة طارق السعيد الشهيرة مع منتخب مصر أمام المغرب عام 2001 حتى وجدها أخيرا.

المشهد الأبرز في مسيرة طارق السعيد لاعب الزمالك وأندرلخت السابق كان في تصفيات كأس العالم 2002 بمباراة المغرب بالقاهرة.

فقد التقى المنتخبان ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية بعد سنوات من الفوز الأخير الذي حققه الفراعنة على أسود الأطلسي عام 1968.

وأهدر لاعبو مصر أكثر من فرصة على مدار الشوطين وكادوا أن ينهوا العقدة المغربية.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة سنحت فرصة سهلة للغاية لطارق السعيد الذي وجد نفسه منفردا بالحارس إدريس بن ذكري فراوغه ودخل منطقة الجزاء.

وسدد طارق السعيد الكرة في الشباك الخارجية لتنصب عليه لعنات المصريين في لحظة واحدة، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

شاهد اللقطة من هنا ضمن ملخص لأول 3 مباريات بتصفيات مونديال 2002