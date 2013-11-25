مجلس الأمن يطالب الخرطوم بالتحقيق في مقتل جندي “يوناميد” في دارفور

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أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات اليوم الهجوم الذي وقع أمس من قبل مهاجمين مسلحين مجهولين على دورية تابعة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور”يوناميد” قرب بلدة كبكابية في شمال دارفور، مما أدى إلى وفاة أحد أفراد البعثة الروانديين.

ودعا مجلس الأمن الدولي حكومة الخرطوم إلى التحقيق الفوري في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة “يوناميد”ودعوا جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة .

> وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأسرة الجندي الذي قتل في الهجوم ، وكذلك لحكومة رواندا ، ولجميع أفراد بعثة يوناميد في إقليم دارفور.

أ ش أ