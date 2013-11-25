إصابة 3 أشخاص في اشتباكات محدودة بمسيرة لأنصارالإخوان بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور مختلفة في اشتباكات محدودة نشبت مساء اليوم بين مشاركين في مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين بالبر الشرقي بشبين الكوم للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

> وكان اللواء توفيق مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بنشوب اشتباكات محدودة خلال مسيرة إخوانية بين المشاركين فيها وبعض الأشخاص، أسفرت عن إصابة كل من محمد فرج الله موسي – 40 عاما – ومحمد عبد الحميد أحمد – 20 عاما – وعماد صديق محمود – 40 عاما – بإصابات وجروح وكدمات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفي الجامعة بشبين الكوم.

ونظم عدد من جماعة الإخوان المسلمين مسيرة بالبر الشرقي للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والإفراج الفوري عن قيادات الجماعة مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة مما أثار حفيظة بعض الأهالي فوقعت اشتباكات محدودة بين الطرفين أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وانتقلت علي الفور قوة من الشرطة بقيادة الحكمدار مجدي سابق عفيفي نائب مدير الأمن والرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم وتمكنت من السيطرة علي الموقف وعودة الهدوء للمنطقة.

أ ش أ