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صلاح عبد الله يبدأ تسجيل قصائد ديوانه”نخاريف”

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صلاح عبد الله يبدأ تسجيل قصائد ديوانه”نخاريف” صلاح عبد الله يبدأ تسجيل قصائد ديوانه”نخاريف”

الفنان صلاح عبد الله

يقوم الفنان صلاح عبد الله حاليا بتسجيل قصائد ديوانه “تخاريف”.حيث من المقر طرح الاسطوانة مع الديوان المطبوع.
> صلاح اتفق مع دار النشر أن يكون سعر الكتاب بسيطاً . وهذا مقابل تنازله عن أجره الشخصي .
> الكتاب مقسم إلي عدة أجزاء وهي ” عن المآسي والأحزان في حياة صلاح عبد الله”، وآخر بعنوان “تخاريف ثورية ” وجزء عن ” الحب والأفراح”، و” بعيداً عن السياسة وقرفها”، وأخيراً جزء بعنوان” تحيا ” يشمل مجموعة قصائد في حب مصر بشكل غير مباشر.
> ومن ناحية اخرى يكشف صلاح عن الكثير من اسرار حياته.وذلك فى لقائه مع المحاور مفيد فوزى من خلال برنامج”مفاتيحى”.وتذاع الحلقة يوم الخميس المقبل على قناة دريم2.

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