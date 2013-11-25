صلاح عبد الله يبدأ تسجيل قصائد ديوانه”نخاريف”

يقوم الفنان صلاح عبد الله حاليا بتسجيل قصائد ديوانه “تخاريف”.حيث من المقر طرح الاسطوانة مع الديوان المطبوع.

> صلاح اتفق مع دار النشر أن يكون سعر الكتاب بسيطاً . وهذا مقابل تنازله عن أجره الشخصي .

> الكتاب مقسم إلي عدة أجزاء وهي ” عن المآسي والأحزان في حياة صلاح عبد الله”، وآخر بعنوان “تخاريف ثورية ” وجزء عن ” الحب والأفراح”، و” بعيداً عن السياسة وقرفها”، وأخيراً جزء بعنوان” تحيا مصر” يشمل مجموعة قصائد في حب مصر بشكل غير مباشر.

> ومن ناحية اخرى يكشف صلاح عن الكثير من اسرار حياته.وذلك فى لقائه مع المحاور مفيد فوزى من خلال برنامج”مفاتيحى”.وتذاع الحلقة يوم الخميس المقبل على قناة دريم2.