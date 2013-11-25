تدريبات سعودية فرنسية تركز على العمليات الحربية الليلية

انطلقت بعد ظهر اليوم، الاثنين، فعاليات تدريب (نيزك 3)، الذى يجمع وحدات من القوات البرية السعودية بنظيرتها الفرنسية الذى يتركز على القوات المحمولة جواً والرماية بالذخيرة الحية بمختلف أنواع الأسلحة والتدريب على المشبهات المتعلقة بالعمليات الحربية الخاصة الليلية والنهارية.

وقال قائد الوحدات المنفذة من الجانب السعودى العقيد الركن حسن الشهرى، فى كلمة له، إن الخبرات والمهارات العسكرية تتطور يوماً بعد يوم وأفضل سبل نقلها وتبادلها هو التدريب المختلط.

وأضاف أن التمرين يأتى ضمن سلسلة تمارين مشتركة مع قوات صديقة مشهود لها بالكفاءة القتالية والخبرة العسكرية.

وذكر بيان رسمى وزع فى الرياض اليوم أن علما السعودية وفرنسا رفعا فى بداية التمرين الذى أقيم بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك.

من جانبه، قال قائد القوة الفرنسية المشاركة النقيب بوليه قيوم فى كلمة له إن "هذا التمرين المختلط يهدف إلى تعميق العمل التعاونى وتطبيق عمليات مشتركة فى الميادين".