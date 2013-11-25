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مستشار هنية: مباحثات مع "الأونروا" لاستيراد الوقود من إسرائيل

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مستشار هنية: مباحثات مع "الأونروا" لاستيراد الوقود من إسرائيل مستشار هنية: مباحثات مع "الأونروا" لاستيراد الوقود من إسرائيل

قال باسم نعيم مستشار إسماعيل هنية القيادى فى حركة حماس بغزة، إنه ما زالت تجرى نقاشات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتكون وسيطاً لشراء الوقود من إسرائيل، بناءً على مقترح عدة دول داعمة مادياً.

وأكد نعيم، فى بيان له، أن حركته تنتظر الرد النهائى من الأونروا، مستبعدا أن تعترض عليه كونها معنية أيضاً بإنهاء الأزمة.

وأوضح نعيم، أن حركته بحثت مؤخراً عن آفاق للحل مع جهات أخرى، حيث أعلنت تركيا استعدادها لشراء الوقود لغزة من إسرائيل، كما أعلنت دول أخرى استعدادها استكمال هذا المشروع ودفع أى فروقات مالية لإسرائيل.

واستبعد مستشار هنية للعلاقات الخارجية، أن تعترض إسرائيل على المقترح، لأنه "سيتعامل مع طرف دولى، وهو الأونروا وسيأخذ الثمن كاملاً عبر دول داعمة لغزة".

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