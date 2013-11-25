الاتحاد الأوروبى يتبنى برنامج سياسات الأمن الغذائى لمناطق شرق السودان

احتفل الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأغذية والزراعة اليوم الاثنين رسميا ببرنامج سياسة الأمن الغذائى وبناء القدرات الإستراتيجية فى شرق السودان، بجانب دعم الخدمات البيطرية وتأهيل المجازر ودعم صحة الحيوان.

وقالت ممثلة وزير الزراعة السودانى إقبال عبد الماجد - فى تصريح عقب الاحتفال اليوم - إن المساعدات التى ظل يقدمها الاتحاد الأوروبى أسهمت فى تمويل المشاريع الزراعية بجانب تدخلاته الإنسانية لدعم الصحة والتعليم بالسودان.

وأوضحت إقبال، إن مشروعات الأمن الغذائى تأتى ضمن المشروعات التى توليها وزارة الزراعة أولوية قصوى، لما لها من أهمية تمس المواطن بصورة مباشرة نافية وجود فجوة غذائية بشرق السودان.

من جانبه، قال ممثل منظمة الفاو بالسودان، إن تدشين البرنامج اليوم يهدف إلى تحقيق فهم أفضل لتلك الأسباب المتعلقة بأهمية توفير الأمن الغذائى حتى يتسنى تصميم التدخلات التى توفر الحماية ليس لكسب العيش فحسب بل تساهم كذلك فى التنمية الزراعية وضمان أن تصبح أكثر مرونة.