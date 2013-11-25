أفضل الطرق لخفض الوزن فى أقل وقت

السمنة وزيادة الوزن من المشكلات التى تواجه الكثيرين، حيث إن مضاعفات الإصابة بالسمنة، قد تؤدى إلى مشاكل بوظائف القلب، بالإضافة إلى أنها تسبب الآلام الشديدة بمفاصل الجسم، فكيف يمكن إنقاص الوزن.

يقول الدكتور رائد العوايشة أخصائى أمراض القلب والشرايين بالمملكة المتحدة، إن البرامج المختصة لخفض الوزن تعتمد على طريقتين، الأولى تعتمد على تقليل كمية الطعام مع تغيير نوعيته، حتى يلبى كافة احتياجات الجسم، وتعتبر تلك الطريقة هى الأنجح، لأنها تعتمد على تناول الطعام بكميات أقل، وهناك عدة أساليب متعددة منها الرجيم، وهى لا تخلو من المشاكل، إلا أن مشاكل بسيطة ويمكن علاجها، وتصلح تلك الطريقة لأصحاب الوزن الزائد فقط.

وأضاف أما المرحلة الثانية فتعتمد على تناول الطعام بكثرة، والتخلص منها عبر عدة طرق مثل استخدام الملينات أو "ترجيع"، وتلك الطريقة لها تأثير سلبى على الشخص، حيث يسبب مشكلات ومضاعفات شديدة، وقد تؤدى الإصابة بأمراض نفسية مثل مرض الشره المرضى.

ونصح رائد بأن الطريقة الأمثل لخفض وزن الجسم هى باتباع الرجيم من خلال إنقاص كمية الطعام المتناول وخاصة الطعام الملى بالكربوهيدرات والبروتينات والبعد عن النشويات وخاصة من خلال الابتعاد عن تناول الخبر الأسمر والأرز والمكرونة، والابتعاد تماما عنها.

وأضاف رائد ولكى تثبت تلك الطرق فاعلية يجب أن نحافظ على بعض العادات عند تناول الطعام ومنها تناول الطعام باستخدام الشوكة، فى جميع الوجبات حتى الإفطار، لأن تناول الطعام بالشوكة يؤثر على الرسائل المخ فإنه يشبع أسرع من التناول العادى.