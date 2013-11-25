منافس الأهلي يفوز بمعظم جوائز الدوري الصيني لعام 2013

توج جوانزو الصيني بطل دوري أبطال آسيا 2013 بأغلب الجوائز الفردية السنوية في الصين قبل أسابيع من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع منافسه الصيني في الدور الأول لكأس العالم للأندية بالمغرب الشهر المقبل، على أن يلتقي الفائز منهما ببايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

وأقيم يوم الاثنين الحفل السنوي لجائزة أفضل لاعب بالدوري الصيني 2013 الذي اختتم قبل أسبوعين بتتويج جوانزو.

فقد فاز الأرجنتيني داريو كونكا لاعب وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب بالدوري بعدما أسهم في تتويج فريقه باللقب المحلي للمرة الثالثة على التوالي.

فيما توج البرازيلي ألكيسون كاردوسو مهاجم الفريق بجائزة هداف الدوري بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 24 هدفا.

وحصد زينج تشينج حارس منافس الأهلي على جائزة أفضل حارس لعام 2013.

أما جائزة أفضل مدرب فقد ذهبت إلى الإيطالي مارتشيللو ليبي الذي فاز لجوانزو بلقب الدوري مرتين عامي 2012 و2013.

هناك جائزتان خرجتا من أيدي جوانجزو هما جائزة أفضل هداف محلي وجائزة أفضل لاعب واعد.