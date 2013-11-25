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مشروع لبتروفاك وديلم يفوز بعقد عمانى قيمته 2.1 مليار دولار

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مشروع لبتروفاك وديلم يفوز بعقد عمانى قيمته 2.1 مليار دولار مشروع لبتروفاك وديلم يفوز بعقد عمانى قيمته 2.1 مليار دولار

قالت شركة بتروفاك إن مشروعا مشتركا لها مع ديلم الصناعية الكورية الجنوبية فاز بعقد قيمته 2.1 مليار دولار لمشروع مصفاة مع شركة النفط العمانية للمصافى والصناعات البترولية (أوربك).

وقالت بتروفاك، اليوم الاثنين، إن العقد مدته ثلاثة أعوام ويتعلق بأعمال التصميم والتوريد والبناء وخدمات التشغيل لمصفاة فى منطقة صحار الصناعية على بعد 230 كيلومترا شمال غربى مسقط،وتشمل الصفقة إجراء تعديلات على منشأة قائمة وإضافة وحدات تكرير جديدة.

ونزلت أسهم بتروفاك أكثر من 15% فى الأسبوع الماضى بعدما أصدرت الشركة تحذيرا بشأن توقعات العامين المقبلين، وارتفع السهم 2.3% إلى 1218 بنسا.
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