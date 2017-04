الأردن ومصر في مواجهة موسيقية ساخنة

تستعد دبي لاستقبال مواجهة موسيقية ساخنة من نوع فريد تقام في السادس من ديسمبر في الباحة الخارجية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بين فرقتي "وسط البلد" المصرية و"أوتوستراد" الأردنية في إطار فعاليات ريد بُل ساوند كلاش. وتجمع هذه التجربة الموسيقية الفريدة بين فرقتين مختلفتين في الإيقاعات والأسلوب والتأثيرات لكنهما تشتركان في التميز والإبداع، حيث ستنافسان على نيل إعجاب الجمهور الذي سيحضر هذه الفعالية. وستعزف كلا الفرقتين على مسرحين يواجهان بعضهما بعضاً ولا يفصلهما سوى الجمهور.

وبعد عزف عدة مقطوعات استعداداً للمنافسة، تدخل الفرقتان المنافسة الرسمية المكونة من أربع جولات تسعيان خلالها لنيل إعجاب الجمهور وحثه على التصفيق لكل منهما، حيث سيتم قياس الصوت الناجم عن التصفيق بمقياس خاص لتقييم شعبية كل من الفرقتين. وتحمل الجولة الأولى من المنافسة عنوان The Cover أو "تغطية أغنية"، وستقوم الفرقتان خلالها بعزف إحدى الأغاني الشهيرة، من تأليف غيرهما، بأسلوبهما الخاص. أما الجولة الثانية التي تحمل اسم The Takeover، أي "التتابع: فتشهد عزف كل فرقة إحدى أغانيها الخاصة لتقوم الفرقة الأخرى بمتابعة أداء المعزوفة من منتصفها مع إضافة لمساتها الخاصة عليها. وستشهد الجولة الثالثة، التي أطلق عليها The Clash أي "المواجهة" اختبار مهارات الفرقتين أثناء قيام كل منهما بعزف إحدى أغانيها الخاصة مع اتباع نمط موسيقي مختلف. الجولة الرابعة والأخيرة هي جولة The Wild Card أي "الجوكر"، وفيها ستعزف كل فرقة أغنية مع أحد الفنانين الضيوف الذي ستبقى هويته طي الكتمان حتى خروجه إلى المسرح. وفي ختام الجولة الرابعة ستجتمع الفرقتان على مسرح واحد لعزف مقطوعة ختامية أخيرة في وداع جمهورهما.