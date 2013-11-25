رضا يحي حفلاً في أتلانتس النخلة

بعد استضافته لمجموعة من الأسماء الفنية اللامعة مثل نجوى كرم ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وراغب علامة وفارس كرم وغيرهم، ينظم منتجع أتلانتس النخلة في دبي حفلاً ضخماً للفنان اللبناني رضا في سياق فعاليات ليالي لبنان وذلك مساء الخميس 28 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً. ويأتي هذا الحفل متابعة للصدى الذي حصده ألبوم رضا الجديد وخاصة أغنية "دوارة الدنى دوارة" من كلمات وألحان ياسر جلال.

ويشارك رضا في الحفل الفنان مروان داوود. ومن المقرر أن يؤدي رضا باقة من أجمل أغانيه بما فيها "خبز وزيتون" و"غمرتيني بلطفك"، التي مثلت تعاونه الناجح مع الفنان مروان خوري وأغنية "عزتني الدني" وهي تعاون ناجح آخر مع الشاعر فارس اسكندر التي أحدثت ضجة استثنائية على الساحة الفنية.

وتحصد أغاني رضا نجاحاً فريداً بسبب طبيعة خامة صوته الأقرب إلى الطرب الشعبي وطرحه العديد من الأغنيات ذات الطابع المحبوب من الجماهير العربية. ويشمل ألبوم رضا الأخير مجموعة من الأغاني معظمها باللهجة اللبنانية، وكان قد اعتزم مشاركة كل من الفنان هانى شاكر والفنان حسين الجسمي والفنان وائل جسار في تسجيل مقطوعات تتوجه إلى الشعوب العربية.