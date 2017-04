بعد النجاح الذي حققته سلسلة أفلام The Lord of the Rings والنجاح الكبير الحالي لسلسلة أفلام The Hobbit، قررت شركة Fox Searchlight إنتاج فيلم محوره حياة J.R.R. Tolkien كاتب هاتين السلسلتين بعنوان Tolkien، والذي سيلقي الضوء على حياة الكاتب منذ الولادة مروراً بدخوله مدرسة Pembroke ووصولاً إلى انخراطه بالجيش آبان الحرب العالمية الأولى وطبعاً المرحلة التي كتب فيها أبرز رواياته الخيالية.