أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ملصقات جديدة بالجملة ...

Google+ Print
ملصقات جديدة بالجملة ... ملصقات جديدة بالجملة ...

نشرت شركة Lionsgate الملصق الرسمي الأول لفيلم الأكشن Enemies Closer من بطولة Jean-Claude Van Damme و Orlando Jones و Tom Everett Scott والمتوقع إطلاقه في الصالات العالمية في 24 يناير المقبل. وكشفت أيضاً شركة DreamWorks Animation عن الملصق الخاص بالفيلم الكرتوني How to Train Your Dragon 2 المنتظر في الصالات العالمية في 13 يونيو المقبل والذي أعطت أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Jay Baruchel و Gerard Butler و Cate Blanchett. وأصدرت شركة Blue Sky Animation الملصق الخامس الرسمي للفيلم الكرتوني Rio 2 الذي سيطلق في الصالات العالمية في 11 أبريل المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي