ملصقات جديدة بالجملة ...

نشرت شركة Lionsgate الملصق الرسمي الأول لفيلم الأكشن Enemies Closer من بطولة Jean-Claude Van Damme و Orlando Jones و Tom Everett Scott والمتوقع إطلاقه في الصالات العالمية في 24 يناير المقبل. وكشفت أيضاً شركة DreamWorks Animation عن الملصق الخاص بالفيلم الكرتوني How to Train Your Dragon 2 المنتظر في الصالات العالمية في 13 يونيو المقبل والذي أعطت أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Jay Baruchel و Gerard Butler و Cate Blanchett. وأصدرت شركة Blue Sky Animation الملصق الخامس الرسمي للفيلم الكرتوني Rio 2 الذي سيطلق في الصالات العالمية في 11 أبريل المقبل.