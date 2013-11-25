العشوائية تغزو "ابنى بيتك" لبناء المستفيدون أدوار مخالفة بعد التعاقد

وسط غياب الحكومة ودورها فى ضبط المخالفين ومتابعة عمليات البناء، وضبط المنشآت المخالفة، ومع جبروت الشعب المصرى واستغلاله لهذا الغياب، وفى الوقت الذى نطالب فيه الجميع بالتكاتف ومحاولة الوقوف إلى جانب الحكومة ومساعدتها، ومطالب جهاز التعمير بمشروع ابنى بيتك بتعمير وتشطيب الدور الأرضى فى المشروع إذ نجد من يتجرأ على الدولة ويبنى الدور الرابع المخالف للرخصة التى تم على أساسها التعاقد مع الحكومة والاستفادة بالمشروع.

وقال طه جادو نائب رئيس جمعية "ابنى بيتك"، إن عدد من مستفيدى ابنى بيتك فى المنطقة السادسة قطاع (أ) قاموا ببناء الدور الرابع مع بناء الحديقة الخلفية وضمها للبيت بالمخالفة، وأيضاً التغيير فى التصميم المعمارى الخارجى بضم الردود الأمامية للمبنى وإلغاء البلكونة وضمها أيضا ًللمبنى

> وعمل بوابة ومحل بالدور الأرضى.

وأضاف جادو لــ"اليوم السابع"، أن هذا الدور الذى تم بناؤه بعد أن قام مالك القطعة بهدم السلم أولا وقام بتسليم 3 أدوار، وأعفى من باقى الأقساط واستلم العقد الأخضر وأدخل الكهرباء عدد 4 عداد وأدخل المياه، لافتاً إلى أنه بعد ذلك قام بالبناء والإقامة به فورا.

وأشار جادو إلى أنه فور التقدم ببلاغات ضد المخالفين لأقسام الشرطة المنوط بها للإزالة، كان ردهم أن الحالة الأمنية لا تسمح بالإزالة، وبذلك يبقى الحال كما هو عليه، موضحاً أنه لابد من وجود موقف حاسم من الجهاز ضد من بدأ بالمخالفة حتى لا ينتشر الممنوع ويصبح مباحا، وهذا دور شرطة التعمير بجهاز أكتوبر.