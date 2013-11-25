«جنيف – طهران» اتفاق الرابح والرابح الأكبر (ملف خاص)

وانتزعت إيران اعترافاً دولياً ببرنامجها النووي وتخفيفاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بالإضافة إلى فتح الطريق أمام زيادة نفوذها الإقليمي.

بينما اتخذت إسرائيل على الصعيد الرسمى موقفاً معارضاً بقوة للاتفاق، وهو ما فسره محللون إسرائيليون بأنه محاولة لتحقيق مزيد من المكاسب في ملفات متعددة، تضاف إلى استفادة إسرائيل من الاتفاق الإيراني.