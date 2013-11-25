سينما دكة تعرض الفيلم الفلسطينى “الزمن الباقى” غدا

تعرض سينما دكة الفيلم الفلسطينى” الزمن الباقي Le temps qu’il reste ” غداالثلاثاء 26 نوفمبر، .ويبدأ عرضه بمقر سينما دكه بالمعادى في الساعة 7 مساء،

> الفيلم من اخراج ايليا سليمان.و إنتاج عام 2009.وتبدأ أحداثه يوم ١٩٤٨/٧/١٦ لحظة وقوع مدينة الناصرة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني .وتمتد القصة حتى الزمن الحالي. يمتاز الفيلم بمحاولة رسم صورة للمراحل الكبرى منذ النكبة من خلال قصة إحدى العائلات، مليء بالمشاهد التمثيلية الصامتة التي تختزل الكثير في لحظات قليلة.

> ومدة الفيلم 109 دقيقة .ومترجم الى اللغه العربيه.وذلك لان نسخته الاصليه تضم اللغات العبريه والفرنسيه الى جانب العربيه .