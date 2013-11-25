ننشر أسماء المتقدمين للقيد بنقابة الصحفيين بلجنة 9 و10و23 و24 ديسمبر

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أسماء الزملاء المتقدمين للجنة القيد "تحت التمرين" بالنقابة، والمقرر عقدها يومى 9 و10 ديسمبر المقبل، و23 و24 من الشهر نفسه.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسماء الزملاء المتقدمين للقيد بالنقابة على مدار الأيام السابقة.

وأسماء الزملاء المتقدمين بلجنة القيد ليوم 9 ديسمبر هم

> المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين من الأهرام:

> 1_ أحمد السيد أحمد عليبة

> 2_ أحمد محمد محمد محمد فتيحة

> 3_ إسلام السيد إبراهيم حسنين جاد الله

> 4_ جميلة عبد الستار محمد على الطويلة

> 5_ حاتم عزت على سليمان دياب

> 6_ خالد حنفى على محمود

> 7_ خالد عبد المحسن عبد العزيز رفاعى

> 8_ دعاء متولى مهدى موسى

> 9_ رابية عبد التواب عبد القادر يوسف

> 10_ رانا مصطفى شعبان سليمان

> 11_ روبير جميل أمين جبرة

> 12_ سارة عادل عبد العليم عبد الحميد

> 13_ سامح قايد باى محمود عفيفى

> 14_ سمر سيد أنور جامع

> 15_ سمر نصر عبد المنعم سيد أحمد حلقة

> 16 سهى محمود عبد الغنى محمود

> 17 شريف طارق محمد موسى أبو زيد

> 18 لينا محمود مصطفى الوردانى

> 19 ماجدة إسماعيل فرج الله الطباخ

> 20 محمد أحمد محمد أحمد

> 21 محمد حمدى محمود مصطفى

> 22 محمد سعد أمين عباس محمد

> 23 محمد سعيد عبده عبيد

> 24 محمود عبد الرشيد محمد أحمد

> 25 مونيكا فايز شبيب سعدان

> 26 نسمة أحمد فؤاد يوسف عيسى

> 27 هاجر صلاح عبد الرازق سليمان

> 28 ياسر حسن جمعة حسن

المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من مؤسسة أخبار اليوم:

29 أحمد رمزى عبد المنعم محمد

> 30 أحمد سعيد السيد محمد منصور

> 31 أحمد عبد الحميد حسن إسماعيل

> 32 أحمد مجدى محمد أبو طالب

> 33 أحمد محمد لطفى محمد محمد السيد

> 34 أسماء حمدى على أحمد البكرى

> 35 إسماعيل عبد العليم سعيد عثمان

> 36 إسماعيل مصطفى إسماعيل عبد الله حمادة

> 37 أمل صبحى قرنى محمد

> 38 إنجى مجدى سيد خليفة

> 39 إيمان أحمد عبد الله تكرون

> 40 إيمان محمود السيد طعيمة

> 41 حسن عادل محمد محمد عبد المعبود

> 42 حنان عزت سليم الصاوى

> 43 دينا سمير عرفة على

> 44 رضا على محمود على عطية

> 45 ريهان محمد حسن كامل عبد السلام

> 46 زينب محمد سنوسى محمد

> 47 سمر صابر عبد المنعم شوكت

> 48 شريف عبد المنعم حسنى محمود

> 49 شريهان نبيل محمد محمد شعبان

> 50 شيرين سامح محمد إبراهيم الكردى

> 51 شيماء محمد محمد سيف النصر

> 52 صفاء حسن محمود السيد

> 53 عبد الجليل محمد نبيه حسين

> 54 عبد المنعم محمود فراج السيد

> 55 عمرو علاء الدين عزت محمد

> 56 فاطمة الزهراء عبد الوهاب عباس

> 57 كريم فاروق إبراهيم أبو العلا

> 58 ليزا شكرى رشدى مسعد بشارة

> 59 محاسن ماهر إسماعيل هوارى

> 60 مرام عماد الدين محمد محمد المصرى

> 61 محمد أحمد طه أحمد

> 62 محمد أحمد نور مختار

> 63 محمد حسينى على محمود على

> 64 محمد محمد محمد يوسف العنانى

> 65 مروة فهمى على مرسى حجاب

> 66 مصطفى ممدوح السيد الشوربجى

> 67 منة الله جميل صادق أحمد

> 68 منة الله ممدوح عطا عفيفى

> 69 منة محمد السيد على موسى

> 70 منى ماهر محمد محروس

> 71 مى السيد عبد العزيز على عبد المنعم

> 72 مى حسين أبو العلا حسين

> 73 مى سيد يحيى عبد العزيز

> 74 نسمة أحمد عليوة عمر

> 75 نسمة علاء على عطا الله

> 76 نهلة جمال شكرى عبد العظيم

> 77 نورهان نبيل زكى حكيم

> 78 هبة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

> 79 هبة محمد السيد منصور كربل

> 80 هديل محمد بهاء راغب سيد على

> 81 هنادى محمد سامى محمد محمود جبر

> 82 هيام زكريا محمود محمد

> 83 وليد عبد المنعم عبده محمد الشربينى

> 84 ياسر حماية شعبان جاد

المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من مؤسسة دار التحرير

85 أحمد طاهر محمد العصفورى

> 86 أحمد محمد إبراهيم إبراهيم

> 87 أميرة حامد أحمد ذهنى

> 88 أيمن كامل عباس عز الدين

> 89 إيهاب محمد محمد بحيرى

> 90 جمال فتحى محمد أحمد

> 91 حسن محمد حسن محمد

> 92 دعاء زكريا محمود على

> 93 دعاء فريد سيد فريد

> 94 دعاء مجدى بدر السيد أبو خليل

> 95 دينا محمد عبد الهادى محمد غنية

> 96 رضوى السعيد عبد الحكيم عبد المقصود

> 97 شريف فتحى أحمد محمود

> 98 شريف محمد محمد الحفنى مصطفى

> 99 صدام كمال الدين رياض سنجاب

> 100 عصام الدين عواد أمين أحمد

> 101 عصمت عبد الملك محمد عبد الرازق

> 102 علا على محمد سالم

> 103 علاء على على العقاد

> 104 غادة عادل طه محمد

> 105 غادة مجدى محمد شافعى

> 106 فاطمة أمين قطب سليمان

> 107 محمد عزوز أحمد علام

> 108 محمد محمود حمدى طه الطيب

> 109 محمود جمعة زايد عبد الجابر

> 110 محمود محمد سليمان محمد توفيق

> 111 مرشدى عطية مرشدى حامد عبد النبى

> 112 منيرة بهى الدين بركات غلوش

> 113 مى خالد أحمد حلمى عبد المجيد

> 114 مى سيد محمد سيد

> 115 ميسون عبد العظيم عبد الحميد شلتوت

> 116 نادية حسين عبد الرحمن جاويش

> 117 ناهد عرفات إمام مرسى

> 118 هبة حمدى عبد الفتاح على كامل

> 119 واثق عبد الحسين عبده

> المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

120 أحمد بسيونى بسيونى نو

شبكةعيونالإخبارية

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