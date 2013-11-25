ننشر أسماء المتقدمين للقيد بنقابة الصحفيين بلجنة 9 و10و23 و24 ديسمبر

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أسماء الزملاء المتقدمين للجنة القيد "تحت التمرين" بالنقابة، والمقرر عقدها يومى 9 و10 ديسمبر المقبل، و23 و24 من الشهر نفسه.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسماء الزملاء المتقدمين للقيد بالنقابة على مدار الأيام السابقة.
وأسماء الزملاء المتقدمين بلجنة القيد ليوم 9 ديسمبر هم
> المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين من الأهرام:
> 1_ أحمد السيد أحمد عليبة
> 2_ أحمد محمد محمد محمد فتيحة
> 3_ إسلام السيد إبراهيم حسنين جاد الله
> 4_ جميلة عبد الستار محمد على الطويلة
> 5_ حاتم عزت على سليمان دياب
> 6_ خالد حنفى على محمود
> 7_ خالد عبد المحسن عبد العزيز رفاعى
> 8_ دعاء متولى مهدى موسى
> 9_ رابية عبد التواب عبد القادر يوسف
> 10_ رانا مصطفى شعبان سليمان
> 11_ روبير جميل أمين جبرة
> 12_ سارة عادل عبد العليم عبد الحميد
> 13_ سامح قايد باى محمود عفيفى
> 14_ سمر سيد أنور جامع
> 15_ سمر نصر عبد المنعم سيد أحمد حلقة
> 16 سهى محمود عبد الغنى محمود
> 17 شريف طارق محمد موسى أبو زيد
> 18 لينا محمود مصطفى الوردانى
> 19 ماجدة إسماعيل فرج الله الطباخ
> 20 محمد أحمد محمد أحمد
> 21 محمد حمدى محمود مصطفى
> 22 محمد سعد أمين عباس محمد
> 23 محمد سعيد عبده عبيد
> 24 محمود عبد الرشيد محمد أحمد
> 25 مونيكا فايز شبيب سعدان
> 26 نسمة أحمد فؤاد يوسف عيسى
> 27 هاجر صلاح عبد الرازق سليمان
> 28 ياسر حسن جمعة حسن
المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من مؤسسة أخبار اليوم:
29 أحمد رمزى عبد المنعم محمد
> 30 أحمد سعيد السيد محمد منصور
> 31 أحمد عبد الحميد حسن إسماعيل
> 32 أحمد مجدى محمد أبو طالب
> 33 أحمد محمد لطفى محمد محمد السيد
> 34 أسماء حمدى على أحمد البكرى
> 35 إسماعيل عبد العليم سعيد عثمان
> 36 إسماعيل مصطفى إسماعيل عبد الله حمادة
> 37 أمل صبحى قرنى محمد
> 38 إنجى مجدى سيد خليفة
> 39 إيمان أحمد عبد الله تكرون
> 40 إيمان محمود السيد طعيمة
> 41 حسن عادل محمد محمد عبد المعبود
> 42 حنان عزت سليم الصاوى
> 43 دينا سمير عرفة على
> 44 رضا على محمود على عطية
> 45 ريهان محمد حسن كامل عبد السلام
> 46 زينب محمد سنوسى محمد
> 47 سمر صابر عبد المنعم شوكت
> 48 شريف عبد المنعم حسنى محمود
> 49 شريهان نبيل محمد محمد شعبان
> 50 شيرين سامح محمد إبراهيم الكردى
> 51 شيماء محمد محمد سيف النصر
> 52 صفاء حسن محمود السيد
> 53 عبد الجليل محمد نبيه حسين
> 54 عبد المنعم محمود فراج السيد
> 55 عمرو علاء الدين عزت محمد
> 56 فاطمة الزهراء عبد الوهاب عباس
> 57 كريم فاروق إبراهيم أبو العلا
> 58 ليزا شكرى رشدى مسعد بشارة
> 59 محاسن ماهر إسماعيل هوارى
> 60 مرام عماد الدين محمد محمد المصرى
> 61 محمد أحمد طه أحمد
> 62 محمد أحمد نور مختار
> 63 محمد حسينى على محمود على
> 64 محمد محمد محمد يوسف العنانى
> 65 مروة فهمى على مرسى حجاب
> 66 مصطفى ممدوح السيد الشوربجى
> 67 منة الله جميل صادق أحمد
> 68 منة الله ممدوح عطا عفيفى
> 69 منة محمد السيد على موسى
> 70 منى ماهر محمد محروس
> 71 مى السيد عبد العزيز على عبد المنعم
> 72 مى حسين أبو العلا حسين
> 73 مى سيد يحيى عبد العزيز
> 74 نسمة أحمد عليوة عمر
> 75 نسمة علاء على عطا الله
> 76 نهلة جمال شكرى عبد العظيم
> 77 نورهان نبيل زكى حكيم
> 78 هبة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
> 79 هبة محمد السيد منصور كربل
> 80 هديل محمد بهاء راغب سيد على
> 81 هنادى محمد سامى محمد محمود جبر
> 82 هيام زكريا محمود محمد
> 83 وليد عبد المنعم عبده محمد الشربينى
> 84 ياسر حماية شعبان جاد
المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من مؤسسة دار التحرير
85 أحمد طاهر محمد العصفورى
> 86 أحمد محمد إبراهيم إبراهيم
> 87 أميرة حامد أحمد ذهنى
> 88 أيمن كامل عباس عز الدين
> 89 إيهاب محمد محمد بحيرى
> 90 جمال فتحى محمد أحمد
> 91 حسن محمد حسن محمد
> 92 دعاء زكريا محمود على
> 93 دعاء فريد سيد فريد
> 94 دعاء مجدى بدر السيد أبو خليل
> 95 دينا محمد عبد الهادى محمد غنية
> 96 رضوى السعيد عبد الحكيم عبد المقصود
> 97 شريف فتحى أحمد محمود
> 98 شريف محمد محمد الحفنى مصطفى
> 99 صدام كمال الدين رياض سنجاب
> 100 عصام الدين عواد أمين أحمد
> 101 عصمت عبد الملك محمد عبد الرازق
> 102 علا على محمد سالم
> 103 علاء على على العقاد
> 104 غادة عادل طه محمد
> 105 غادة مجدى محمد شافعى
> 106 فاطمة أمين قطب سليمان
> 107 محمد عزوز أحمد علام
> 108 محمد محمود حمدى طه الطيب
> 109 محمود جمعة زايد عبد الجابر
> 110 محمود محمد سليمان محمد توفيق
> 111 مرشدى عطية مرشدى حامد عبد النبى
> 112 منيرة بهى الدين بركات غلوش
> 113 مى خالد أحمد حلمى عبد المجيد
> 114 مى سيد محمد سيد
> 115 ميسون عبد العظيم عبد الحميد شلتوت
> 116 نادية حسين عبد الرحمن جاويش
> 117 ناهد عرفات إمام مرسى
> 118 هبة حمدى عبد الفتاح على كامل
> 119 واثق عبد الحسين عبده
> المتقدمون للجنة 9 ديسمبر للقيد بجدول تحت التمرين فى نقابة الصحفيين من وكالة أنباء الشرق الأوسط.
120 أحمد بسيونى بسيونى نوإعلان - Ads إعلان - Ads