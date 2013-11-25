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الحكومة توافق علي سداد 2 مليار جنيه للمقاولين العرب

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الحكومة توافق علي سداد 2 مليار جنيه للمقاولين العرب الحكومة توافق علي سداد 2 مليار جنيه للمقاولين العرب

رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ووزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتموين والبترول.

وقد عـرض وزير التخطيط خلال الاجتماع تقريراً حول الإجراءات التى اتخذتها لسداد مستحقات المقاولين من المبلغ الذى تم رصده فى إطار الخطة العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادى، حيث تم حتى الآن سداد 720 مليون جنيه من تلك لمستحقات.

هـذا وقد تمت الموافقة على سداد مليار جنيه أخرى من تلك المستحقات خلال الأسبوعين القادمين، منها 558 مليون جنيه مستحقات المقاولين لدى هيئة السكك الحديدية، و 142 مليون جنيه من شركات الإنتاج الحربى، و 300 مليون جنيه مستحقات من محطات الكهرباء مقابل أعمال الصيانة.
> وفيما يتعلق بمتابعة جهود الحكومة لتنمية منطقة حلايب وشلاتين- فى إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقده السيد رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين يوم 19 نوفمبر الجارى- فقد أوضــح وزير التخطيط أنه قد تم تخصيص 764 مليون جنيه لمشروعات التنمية التنمية المتكاملة لمنطقة حلايب وشلاتين حتى ديسمبر 2014.

من جهة أخرى، عرض وزير تقريراً حول جهود الوزارة لتوفير السلع التموينية، وكذا جهود ضبط الأسعار من خلال سيارات المواد الغذائية التى تتبع الوزارة، والتى تقوم بتوزيع الخضر والفاكهة التى ترد من وزارة الزراعة بسعر التكلفة. كما أشـار إلى أن الخضر والفاكهة هى من السلع التى تتأثر بشدة بالظروف المناخية، وهو ما يفسر بعض التقلبات التى تعرضت لها الخضر والفاكهة فى فصل الخريف، وارتفاع أسعار بعضها الآخر فى نهاية الموسم ، موضحاً أن الأسعار عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء تلك الظروف.
> وعلى الصعيد النقدى، استعرض الاجتماع الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى للحفاظ على سوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

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