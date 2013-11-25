ضبط ٩ تأشيرات مزورة للسفر الى ليبيا

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين القبض على 9 مصريين حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة .

تلقت مباحث المطار معلومات بمحاولة عدد من الركاب السفر الى ليبيا بتأشيرات مزورة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من المقدم ابراهيم عودة والمقدم مصطفى حبشي والرائد شريف هشام ، أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الافريقية والطائرة الليبية المتجهتان إلى طرابلس تمكن الضباط من ضبط ٩ حالات تزوير وبفحصها تبين تزوير تأشيرات السفر إلى ليبيا .

أقر الركاب بحصولهم على التأشيرات من احد الأشخاص مقابل ٧ آلاف جنيه وبالعرض على العقيد حاتم نصار رئيس قسم الأموال العامة امر بتحرير محضر لهم وإحالتهم للنيابة .