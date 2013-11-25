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“النفط” يتراجع دولارين بعد الإتفاق حول النووي الإيراني

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“النفط” يتراجع دولارين بعد الإتفاق حول النووي الإيراني “النفط” يتراجع دولارين بعد الإتفاق حول النووي الإيراني

تراجع النفط دولارين

انخفض سعر برميل النفط من خام برنت اليوم الإثنين بمقدار دولارين، ليسجل البرميل 108.51 دولار، في حين تراجع سعر الخام الأميركي أكثر من دولار ليصل إلى 93.64 دولار، وذلك على خلفية الاتفاق الإيراني مع الدول الغربية في جنيف بشأن البرنامج النووي لطهران، وسط توقعات بأن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق بعض الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن توقعات الخبراء تشير إلى أن الاتفاق من شأنه أن يسهل على طهران عملية بيع صادراتها من النفط.

وكانت العقوبات الصارمة على إيران في العامين الأخيرين قد قلصت صادرات البلد عضو منظمة أوبك أكثر من النصف وأضاعت إيرادات شهرية بمليارات الدولارات على طهران، بينما ظل سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل رغم الطلب العالمي الضعيف.

ويوقف الاتفاق الأنشطة الحساسة في برنامج إيران النووي ويعلق العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على عدة قطاعات للاقتصاد الإيراني وذلك لفترة ستة أشهر كخطوة أولى.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شددا من عقوباتهما على إيران اعتبارا من منتصف عام 2012، خاصة العقوبات المالية والنفطية، وهو ما تسبب بهبوط حاد في سعر صرف الريال الإيراني، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوياتها منذ قيام الثورة الخمينية في عام 1979.

وتقول التقديرات إن العقوبات الأمريكية والأوروبية كبدت الاقتصاد الإيراني خسائر تجاوزت 120 مليار دولار، حيث تم التشديد على القطاعين النفطي والمالي، وتراجعت حركة التبادل التجاري بين إيران والعديد من دول العالم.

أ ش أ

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