ورشة عمل حول مكافحة الفساد بجامعة حلوان الأربعاء المقبل

تحت عنوان "رؤية شبابية لمكافحة الفساد" تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب ورشة عمل لطلاب جامعة حلوان يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الإدارة العامة لرعاية الشباب بمقر الجامعة فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويتدرب المشاركون بالورشة على خطورة الفساد والتعرف على مؤشراته وأنواعه ومستوياته، إضافة إلى مناقشة رؤيتهم حول مكافحة الفساد فى مصر، وذلك بغرض مهاراتهم المعرفية نحو ضرورة تخليص البلاد من الفساد لتحقيق التقدم لها فى مختلف المجالات.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التى تنفذها الوزارة لمكافحة الفساد بأيدى الشباب بالتعاون مع مؤسسة سيمنس ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والسياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وعلى جانب آخر، تنفذ وزارة الشباب دورة تدريبية بعنوان "نوافذ النجاح" خلال الفترة 1-5 ديسمبر المقبل بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لتنمية مدارك ومهارات الشباب المشاركين حول أهمية تقديم المبادرات الناجحة للمجتمع.

>