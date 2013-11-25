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لافتة تضامن مع الفلبين في دوري أبطال أوروبا

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لافتة تضامن مع الفلبين في دوري أبطال أوروبا لافتة تضامن مع الفلبين في دوري أبطال أوروبا

مدريد، (إفي): تشيع كرة القدم الأوروبية ضحايا إعصار الفلبين، خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأبطال، التي تقام مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء، بلافتة مكتوب عليها (أيتها الفلبين، أنت لست وحدك)، في جميع الملاعب التي تستضيف المباريات.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وقال البيان إن "أسرة كرة القدم الأوروبية بأسرها ستكون متحدة على أرض الملعب قبل مباريات هذا الأسبوع، بهدف الإعراب عن تعازينا الحارة ودعمنا الكامل للفلبين".

وأضاف نقلا عن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الويفا "كما أننا نتمنى لهم أن يبقوا محتفظين بقوتهم من أجل مواجهة كل المشكلات الناجمة عن المأساة".

وأدى إعصار "هايان" إلى وفاة خمسة آلاف و235 شخصا، فضلا عن الإصابات والخسائر المادية.

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