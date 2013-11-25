طبيب نفسى يطرح أسئلة لتحديد مدى التواصل بين الزوجين

الحياة الزوجية حياة مشتركة بين شخصين، إلا أن الصراع الدائم بين الرجل والمرأة يجعل كلا منهما يظهر للآخر، أنه الشخص المضحى، وأنه الشخص المخلص، ولكن هل هما فعلا كذلك؟

يقول الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن من الأهداف الطبيعية للأزواج هى الوصول إلى المرحلة المثالية، ولكن هل يمكن فعلا الوصول إلى تلك المرحلة؟

وأضاف هارون أجب عن هذا الاختبار بنعم أو لا، ودون الإجابة على ورقة، وفى نهاية الاختبار ستستطيع أن تدرك إذا كنتم أزواجا مثاليين أم لا، وتذكر أمرا هو أن الاختبار هو موقف لن يعرفه أى شخص غيرك، لذلك إذا أرادت أن تطور من نفسك فأجب عن تلك التساؤلات بصدق ثم حدد من أى نوع من الأزواج أنت؟

السؤال الأول: هل إذا أهمل الطرف الآخر فى تلبية احتياجاتك لانشغاله بأمر هام تحاول المناقشة والمجادلة معه؟

السؤال الثانى: هل يمكن أن تلقى على الطرف الآخر القيام بأعمال تستطيع أنت القيام بها بسهولة ويسر؟

السؤال الثالث: هل تستشير الطرف الآخر فى الأمور المالية الخاصة بالمنزل مسبقا؟

السؤال الرابع: هل تنفق على احتياجاتك الشخصية كالملابس وغيرها أكثر من الطرف الآخر؟

السؤال الخامس: هل تشكو من كون الآخرين يتعاملون مع زوجاتهم/أزواجهن أفضل من المعاملة التى تجدها؟

السؤال السادس: هل تكون باردا فى عواطفك أحيانا؟

> السؤال السابع: هل تظهر اهتماما بهوايات الطرف الآخر لك؟

السؤال الثامن: هل تحاول السيطرة على انتباه واهتمام الطرف الآخر؟

وأكد أن هذا الاختبار لا يهدف إلى مقياس حب طرف تجاه الآخر، ولكن يهدف إلى تحديد مدى التواصل بين الطرفين ومحاولة لفت نظر الطرف للاهتمام بالطرف الآخر.

وقال إذا كانت الإجابات أكثر من 5 منها بنعم فأنت أبعد ما تكون عن المثالية وعن التواصل مع الآخر بل أنت شخص أنانى فى حاجة إلى مراجعة تصرفاتك جيدا مع الطرف الآخر، أما إذا كانت إجابتك بنعم ما بين 3 أسئلة إلى 5 أسئلة فأنت أمامك فرصة جيدة لتحسين الوضع، أما إذا كانت إجابتك بنعم على سؤال أو سؤالين فأنت فى طريقك للمثالية، أما إذا كانت الإجابات كلها بالنفى فأنت زوج / زوجة محبة ومثالى.