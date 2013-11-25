أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب نفسى يطرح أسئلة لتحديد مدى التواصل بين الزوجين

Google+ Print
طبيب نفسى يطرح أسئلة لتحديد مدى التواصل بين الزوجين طبيب نفسى يطرح أسئلة لتحديد مدى التواصل بين الزوجين

الحياة الزوجية حياة مشتركة بين شخصين، إلا أن الصراع الدائم بين الرجل والمرأة يجعل كلا منهما يظهر للآخر، أنه الشخص المضحى، وأنه الشخص المخلص، ولكن هل هما فعلا كذلك؟

يقول الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن من الأهداف الطبيعية للأزواج هى الوصول إلى المرحلة المثالية، ولكن هل يمكن فعلا الوصول إلى تلك المرحلة؟

وأضاف هارون أجب عن هذا الاختبار بنعم أو لا، ودون الإجابة على ورقة، وفى نهاية الاختبار ستستطيع أن تدرك إذا كنتم أزواجا مثاليين أم لا، وتذكر أمرا هو أن الاختبار هو موقف لن يعرفه أى شخص غيرك، لذلك إذا أرادت أن تطور من نفسك فأجب عن تلك التساؤلات بصدق ثم حدد من أى نوع من الأزواج أنت؟

السؤال الأول: هل إذا أهمل الطرف الآخر فى تلبية احتياجاتك لانشغاله بأمر هام تحاول المناقشة والمجادلة معه؟

السؤال الثانى: هل يمكن أن تلقى على الطرف الآخر القيام بأعمال تستطيع أنت القيام بها بسهولة ويسر؟

السؤال الثالث: هل تستشير الطرف الآخر فى الأمور المالية الخاصة بالمنزل مسبقا؟

السؤال الرابع: هل تنفق على احتياجاتك الشخصية كالملابس وغيرها أكثر من الطرف الآخر؟

السؤال الخامس: هل تشكو من كون الآخرين يتعاملون مع زوجاتهم/أزواجهن أفضل من المعاملة التى تجدها؟

السؤال السادس: هل تكون باردا فى عواطفك أحيانا؟
> السؤال السابع: هل تظهر اهتماما بهوايات الطرف الآخر لك؟

السؤال الثامن: هل تحاول السيطرة على انتباه واهتمام الطرف الآخر؟

وأكد أن هذا الاختبار لا يهدف إلى مقياس حب طرف تجاه الآخر، ولكن يهدف إلى تحديد مدى التواصل بين الطرفين ومحاولة لفت نظر الطرف للاهتمام بالطرف الآخر.

وقال إذا كانت الإجابات أكثر من 5 منها بنعم فأنت أبعد ما تكون عن المثالية وعن التواصل مع الآخر بل أنت شخص أنانى فى حاجة إلى مراجعة تصرفاتك جيدا مع الطرف الآخر، أما إذا كانت إجابتك بنعم ما بين 3 أسئلة إلى 5 أسئلة فأنت أمامك فرصة جيدة لتحسين الوضع، أما إذا كانت إجابتك بنعم على سؤال أو سؤالين فأنت فى طريقك للمثالية، أما إذا كانت الإجابات كلها بالنفى فأنت زوج / زوجة محبة ومثالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365