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نشطاء يتداولون صورة للأسير الفلسطينى هانى الشريف المطلق سراحه اليوم

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نشطاء يتداولون صورة للأسير الفلسطينى هانى الشريف المطلق سراحه اليوم نشطاء يتداولون صورة للأسير الفلسطينى هانى الشريف المطلق سراحه اليوم

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للأسير هانى محمد الشريف الذى أطلق سراحه جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم، بعد فترة احتجاز دامت 16 عاما متواصلة.

واعتقل هانى محمد سنة 1997، وذلك بعد ملاحقته من قبل قوات خاصة إسرائيلية فى مدينة رام الله، حيث قضى فى مركز تحقيق عسقلان 45 يوماً بشكل متواصل.

وحكم الجيش الاحتلال الإسرائيلى على الأسير الشريف 16 عاماً بعد أربعة أعوام من الاعتقال والتى قضاها متنقلاً بين سجون: عسقلان، بئر السبع، النقب، نفحة وعوفر.

يذكر إن الأسير هانى الشريف، اعتقل وهو فى السنة الدراسية الثالثة فى جامعة القدس المفتوحة فى مدينة الخليل، وكان يدرس اللغة العربية، إلا إنه استطاع أن يواصل تعليمه داخل الأسر فأنهى الثانوية العاملة ودرس التاريخ وتاريخ الشرق الأوسط فى اللغة العبرية وأتمهما، ويعرف عنه إتقانه للغة العبرية بشكل كبير.

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