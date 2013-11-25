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وزيرتا "الصحة" و"البيئة" تناقشا التلوث البيئى فى مصر

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وزيرتا "الصحة" و"البيئة" تناقشا التلوث البيئى فى مصر وزيرتا "الصحة" و"البيئة" تناقشا التلوث البيئى فى مصر

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان بمقر الوزارة، اليوم، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، ووفد من خبراء وزارة البيئة ندوة عرض خلالها خبراء وزارة البيئة وضع البيئى، فيما يتعلق بالتلوث خاصة الهواء وآثار ذلك على الصحة والتكاليف المترتبة على ذلك فى القطاع الصحى، وفقًا للإحصاءات العالمية.

وتحدثت إسكندر عن تنوع مصادر التلوث فى مصر ومجهودات الوزارة للقضاء عليها، وأعربت عن مخاوف وزارة البيئة من زيادة الانبعاثات والجزيئات من خلال بعض الصناعات، مما يرفع من النسب الموجودة ببعض المناطق إلى ضعف المعدلات المسموح بها دوليًا.

ومن جانبها، شددت الرباط على أهمية دراسة الآثار طويلة الأمد لتطبيق منظومات معينة فى التعامل مع الانبعاثات والمخلفات الصناعية، وأن أى استراتيجية للتنمية لابد وأن تتضمن المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة بدون الأضرار بحقوق الأجيال القادمة أو خلق آثار سلبية يترتب عليها التأثير الممتد على المجتمع.

وأكدت الرباط على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وضرورة دعم الصناعات بما يضمن توجههم للحصول على الطاقة للمصادر الأكثر أماناً على المجتمع وعلى العاملين فى الصناعة، وأن تكلفة ذلك لا تذكر بالمقارنة بالآثار التراكمية لزيادة التلوث وآثاره على الصحة.

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مصر 365

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