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تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بحى المعادى

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نفذت أجهزة محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص لدور كامل ( الدور السابع ) بالعقار رقم 18أ شارع 11 بالمعادى.

وكان صاحب العقار قد قام بتجهيز الشدة الخشبية وشرع فى صب الأعمدة الخرسانية للدور السابع فوق الأرضى بالعقار بدون ترخيص تمهيداَ لاستكماله، وتمت الإزالة نهائياَ فى المهد دون انتظار صدور قرار إزالة.

ووجه المحافظ رسالة تحذير لكافة المخالفين بمواجهة صارمة لمخالفات البناء بدون ترخيص، أو التعدى على أراضى أملاك الدولة وخاصة التى لا تزال فى المهد قبل استفحالها واستفادة المخالف من مخالفته، مؤكداَ أن ملف تنفيذ إزالات المخالفات البنائية يأتى فى مقدمة اولوبات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة التصدى لكاف أشكال المخالفات وخاصة التى لا تزال فى المهد قبل تفاقمها دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية ، وإعادة الانضباط للشارع القاهرى من خلال المرور الدورى واليومى لأجهزة الحى المعنية وادارات المتابعة الميدانية لرصد المخالفات البنائية أول بأول بالتنسيق مع شرطة المرافق وقوات الأمن .

وقام المحافظ بجولة مفاجئة لمنطقة المدابغ خلف سور مجرى العيون ، واستدعى رئيس حى القديمة وطالبه بضرورة رفع كافة الإشغالات ، وتوجيه حملة نظافة مكثفة بالمنطقة ، ورفع كفاءة شارعى قبلى العيون والفسطاط وإزالة كافة المبانى المخالفة ، وإعادة فتح طريق الفسطاط واستخدامه كمحور مرورى رابط بشارع صلاح سالم .
> رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم الزيات مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقاهرة ، واللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وم. إبراهيم صابر رئيس حى المعادى .


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