أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شابان مواطنان يتعرضان لوابل من الأعيرة النارية بالفجيرة

Google+ Print
شابان مواطنان يتعرضان لوابل من الأعيرة النارية بالفجيرة شابان مواطنان يتعرضان لوابل من الأعيرة النارية بالفجيرة

 أنقذت العناية الإلهية شابين مواطنين من الإصابة بطلقات نارية استهدفتهما من قبل مواطن اخر في منطقة حبحب بالفجيرة، نتيجة خلاف على ارض زراعية، حيث اطلق المعتدي عليهما اعيرة نارية تجاه السيارة، وذلك بعد ان فقد اعصابه موجها سلاحه الناري ناحية الشابين اللذين صدما من وابل الطلقات النارية التي انهالت باتجاههما وصدتها السيارة التي اخترقها الرصاص تاركا اثار ثقوبه في كل مكان دون ان يتعرض الشابان لأية اصابات.

وبعد ورود بلاغ لرجال الشرطة تم التحرك على الفور لموقع الحادث ومعاينة المكان والسيارة واخذ اقوال الشابين اللذين تعرضا لإطلاق النار، وبالبحث والتحري تم القبض على الجاني والتحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لعرضه على القضاء.
>  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية