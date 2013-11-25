شابان مواطنان يتعرضان لوابل من الأعيرة النارية بالفجيرة

أنقذت العناية الإلهية شابين مواطنين من الإصابة بطلقات نارية استهدفتهما من قبل مواطن اخر في منطقة حبحب بالفجيرة، نتيجة خلاف على ارض زراعية، حيث اطلق المعتدي عليهما اعيرة نارية تجاه السيارة، وذلك بعد ان فقد اعصابه موجها سلاحه الناري ناحية الشابين اللذين صدما من وابل الطلقات النارية التي انهالت باتجاههما وصدتها السيارة التي اخترقها الرصاص تاركا اثار ثقوبه في كل مكان دون ان يتعرض الشابان لأية اصابات.

وبعد ورود بلاغ لرجال الشرطة تم التحرك على الفور لموقع الحادث ومعاينة المكان والسيارة واخذ اقوال الشابين اللذين تعرضا لإطلاق النار، وبالبحث والتحري تم القبض على الجاني والتحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لعرضه على القضاء.

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