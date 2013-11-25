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النفط الإيراني قد يرتفع بعد رفع حظر التأمين

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النفط الإيراني قد يرتفع بعد رفع حظر التأمين النفط الإيراني قد يرتفع بعد رفع حظر التأمين

توقع الخبراء الاقتصاديون أن ترتفع صادرات الخام الإيراني إلى كبار المشترين في آسيا مثل الهند والصين بعد تخفيف الحظر على تغطية شركات التأمين الأوروبية للشحنات الإيرانية.

وجرى تخفيف العقوبات الخاصة بالشحن في إطار اتفاق أبرم، الأحد، بين إيران والقوى العالمية الست ويهدف لتقييد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

وانخفضت صادرات إيران أكثر من 50% عن مستواها في 2011 إلى حوالي مليون برميل يوميا بفعل عقوبات أميركية وأوروبية على تجارة النفط والتأمين على الشحنات والأنشطة المصرفية- كما ذكر موقع اسكاى نيوز عربية  - .

وقال أولفييه جاكوب من بتروماتركس لاستشارات الطاقة “تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر مهم ويسهل الأمور على إيران”.

وذكر جولدمان ساكس في مذكرة إن رفع الحظر على التغطية التأمينية قد يحرر بعض الناقلات الإيرانية التي تستخدم كخزانات عائمة للنفط الخام محليا.

وقال كيفين بوك من كلير فيو إنرجي بارتنرز في واشنطن إن تخفيف العقوبات التأمينية قد يتيح زيادة صادرات النفط الإيرانية بما بين 200 و400 ألف برميل يوميا ولاسيما إلى شركات التكرير الهندية.

وجاء في وثيقة نشرت على موقع وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بزيادة مبيعات الخام الإيراني خلال الأشهر الستة القادمة.

وقال محللون في بنك باركليز إن من المرجح ألا تزيد كمية الخام الإيراني التي ستعود للسوق عن 400 ألف برميل يوميا في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن يران ستجد صعوبة في زيادة الصادرات بشكل كبير نتيجة استمرار العقوبات وصعوبة استئناف الإنتاج من الحقول التي توقفت.

 

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